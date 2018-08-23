Президенты четырех стран подтвердили участие на церемонии открытия ВИК III

В Кыргызстан приедут главы государств Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана
Свое участие в церемонии открытия Третьих Всемирных игр кочевников подтвердили главы государств Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана, а также Премьер-министр Венгрии. Об этом сегодня, 22 августа, сообщил заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики Данияр Сыдыков на брифинге, посвященном предстоящему государственному визиту Президента Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан.
По его словам, приглашения были отправлены многим главам государств, руководителям различных организаций. "На сегодняшний день продолжается работа по обсуждению визитов высоких гостей и иностранных делегаций. Более точная информация, кто еще прибудет на церемонию открытия Третьих Всемирных игр кочевников, будет раскрыта чуть позже", - сказал руководитель отдела внешней политики Аппарата Президента КР.
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