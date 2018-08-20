В Кыргызстане появится туристическая милиция

Подразделение сформируют за счет сокращения штата центрального аппарата

В Кыргызстане появится туристическая полиция. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

«Министерство уже начало работу по этому поводу, полностью структуру сформируют до конца года, - отметил он. - Подразделение будет собрано за счет сокращения штата центрального аппарата».

По словам Сеитова, туристическая милиция будет обеспечивать охрану порядка во всех туристических зонах.

«Главным преимуществом для отбора кандидатов в данную службу станет владение несколькими иностранными языками. Работать подразделение будет по всей стране круглый год», - добавил он.

Vesti. KG