В Кыргызстане появится туристическая милиция

Подразделение сформируют за счет сокращения штата центрального аппарата
В Кыргызстане появится туристическая полиция. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.
«Министерство уже начало работу по этому поводу, полностью структуру сформируют до конца года, - отметил он. - Подразделение будет собрано за счет сокращения штата центрального аппарата».
По словам Сеитова, туристическая милиция будет обеспечивать охрану порядка во всех туристических зонах.
«Главным преимуществом для отбора кандидатов в данную службу станет владение несколькими иностранными языками. Работать подразделение будет по всей стране круглый год», - добавил он.
Vesti. KG
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