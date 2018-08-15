Милиционеры рассказали, сколько вебкам-студий работают в Бишкеке

По данным правоохранителей этот вид деятельности популярен в столице
На сегодняшний день в Бишкеке функционируют 50 вебкам студий. Об этом в ходе круглого стола заявил представитель МВД Азамат Джаналиев.
По его словам, в столице этот вид деятельности особенно популярен, однако управы на «вебкамщиц» нет.
- У нас нет кодекса, которым мы могли бы руководствоваться и наказывать таких работников, - говорит Джаналиев. - Есть уголовная ответственность за содержание и организацию притона. Когда мы обнаруживаем вебкам-студии, выясняется что работают в основном несовершеннолетние девушки, и мы не имеем права их задерживать. Другое дело владелец студии.
IT-специалист Михаил Дудин добавил, что, определить местоположение вебкам-студий тяжело, так как они меняют свое местоположение с помощью компьютерных программ.
Источник: vesti.kg
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