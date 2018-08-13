Сулайманов: Надо определить источники финансирования реализации НСУР

Надо определить источники финансирования реализации Национальной стратегии устойчивого развития.
Надо определить источники финансирования реализации Национальной стратегии устойчивого развития. Такое предложение на заседании Национального совета по устойчивому развитию выразил лидер фракции «Бир Бол» в Жогорку Кенеше Алтынбек Сулайманов.
По его словам, ряд мероприятий, предусмотренных в стратегии развития до 2017 года, не выполнены из-за отсутствия средств. Поэтому, он отметил, перед тем, как давать обещания, надо определиться с источниками финансирования.
В госрезиденции «Ала-Арча» состоялось заседание Совета по устойчивому развитию, участники которой обсуждали Стратегию 2018-2040 и улучшение законодательства по выборам до 2020 года.
При предыдущем президенте Алмазбеке Атамбаева была разработана стратегия развития до 2017 года. Позже документ переработали и продлили до 2040 года.
После вступления в должность президента Сооронбая Жээнбекова была разработана Национальная стратегия устойчивого развития на 2018-2040 годы.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!