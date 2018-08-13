Сулайманов: Надо определить источники финансирования реализации НСУР

Надо определить источники финансирования реализации Национальной стратегии устойчивого развития.

Надо определить источники финансирования реализации Национальной стратегии устойчивого развития. Такое предложение на заседании Национального совета по устойчивому развитию выразил лидер фракции «Бир Бол» в Жогорку Кенеше Алтынбек Сулайманов.

По его словам, ряд мероприятий, предусмотренных в стратегии развития до 2017 года, не выполнены из-за отсутствия средств. Поэтому, он отметил, перед тем, как давать обещания, надо определиться с источниками финансирования.

В госрезиденции «Ала-Арча» состоялось заседание Совета по устойчивому развитию, участники которой обсуждали Стратегию 2018-2040 и улучшение законодательства по выборам до 2020 года.



При предыдущем президенте Алмазбеке Атамбаева была разработана стратегия развития до 2017 года. Позже документ переработали и продлили до 2040 года.

После вступления в должность президента Сооронбая Жээнбекова была разработана Национальная стратегия устойчивого развития на 2018-2040 годы.

Азаттык