Говорит: «Стелька власти»?

Какова основная обязанность комиссии по языку? Что она решает, что делает?



Какова основная обязанность комиссии по языку? Что она решает, что делает? Должны единогласно поднимать руки, если их «отблагодарит» человек, желающий стать мэром? Мог бы хоть один проголосовать против, ради приличия? Или они боятся, что это усилит сомнения? В общем, сегодня полно, как муравьев тех, кто критикует работу комиссии по языку.

А логично ли заявление Токтайым Уметалиевой, которая говорит: «Комиссия по языку – стелька власти?» На первый взгляд кажется, что дана правильная оценка. В то же время представители комиссии никак на это не отреагировали. Тем не менее, назвавшая «стелькой» героиня не будет легко сдаваться. Что касается Азиза Суракматова, который с родным языком на «вы», то есть опасения, что при нем все мероприятия будут проходить на русском языке.

Источник: газета «Ачык Соз» №22 от 09.08.2018 / стр. 3, gezitter. org