Собрано больше 8 тысяч долларов в поддержку близких Эгизбаева

Сумма средств, собранных в поддержку близких журналиста «Азаттыка», покойного Уланбека Эгизбаева перевалила за 8 тысяч долларов.
Сумма средств, собранных в поддержку близких журналиста «Азаттыка», покойного Уланбека Эгизбаева перевалила за 8 тысяч долларов. Об этом сообщили из благотворительного фонда «Элим, барсынбы?!» Сообщается, что из-за границы поступило 7 700 долларов, внутри Кыргызстана по «Элсому» 47 070 сомов, от соотечественников из Европы поступило 178 евро, от кыргызстанцев из России – 5 000 рублей.
Уланбек Эгизбаев был членом наблюдательного совета благотворительного фонда «Элим, барсынбы?!» После его смерти упомянутый фонд организовал акцию в поддержку близких покойного.
Журналист «Азаттыка», запомнившийся народу благодаря многочисленным расследованиям, Уланбек Эгизбаев умер 22 июля, в возрасте 28 лет. Милиция сообщила, что он утонул на Иссык-Куле. В течение месяца должны выйти результаты судебно-медицинской экспертизы, призванной выявить причины его смерти.
Эгизбаева потеряли его родители, сестры, беременная жена. Он был самым младшим в семье и единственным сыном.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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