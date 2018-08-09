Собрано больше 8 тысяч долларов в поддержку близких Эгизбаева

Сумма средств, собранных в поддержку близких журналиста «Азаттыка», покойного Уланбека Эгизбаева перевалила за 8 тысяч долларов.



Сумма средств, собранных в поддержку близких журналиста «Азаттыка», покойного Уланбека Эгизбаева перевалила за 8 тысяч долларов. Об этом сообщили из благотворительного фонда «Элим, барсынбы?!» Сообщается, что из-за границы поступило 7 700 долларов, внутри Кыргызстана по «Элсому» 47 070 сомов, от соотечественников из Европы поступило 178 евро, от кыргызстанцев из России – 5 000 рублей.

Уланбек Эгизбаев был членом наблюдательного совета благотворительного фонда «Элим, барсынбы?!» После его смерти упомянутый фонд организовал акцию в поддержку близких покойного.

Журналист «Азаттыка», запомнившийся народу благодаря многочисленным расследованиям, Уланбек Эгизбаев умер 22 июля, в возрасте 28 лет. Милиция сообщила, что он утонул на Иссык-Куле. В течение месяца должны выйти результаты судебно-медицинской экспертизы, призванной выявить причины его смерти.

Эгизбаева потеряли его родители, сестры, беременная жена. Он был самым младшим в семье и единственным сыном.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org