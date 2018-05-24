Можно ли поверить в то, что он патриот?

Депутат Рыскелди Момбеков правильно сказал, что тот злосчастный насос нужно наградить золотым орденом. Если бы тот насос не вышел из строя, на ТЭЦ не произошла бы авария. Случилась бы она в другом году.





Депутат Рыскелди Момбеков правильно сказал, что тот злосчастный насос нужно наградить золотым орденом. Если бы тот насос не вышел из строя, на ТЭЦ не произошла бы авария. Случилась бы она в другом году. Если бы не те события, то сильные депутаты парламента не погубили карьеры многих чиновников. В то же время огорчает то, что некоторые невиновные оказались за решеткой, в результате возникших споров.

Два бывших руководителя правительства говорили о том, что бывший глава Энергохолдинга Айбек Калиев не имеет отношения к этому делу. Не стали бы такие вещи на ровном месте говорить Темир Сариев и Сапар Исаков? Не стали бы они говорить, что не могут поверить в то, что этот джигит-патриот мог пойти на такое. Мы становимся свидетелями того, как вместе с шапкой снимают головы. На подобные претензии у силовых структур есть готовый ответ: «Мы ведем расследование таким образом». Лишь бы шумиха вокруг ТЭЦ не превратилась в аферу века. Потому что не счесть людей, которые могут угодить в паутину. Тем не менее хотелось бы, чтобы под буран не попали люди, которые не имеют отношения к преступлению…

Источник: газета «Ачык Соз» №12 от 24.05.2018 / стр. 2, gezitter.org