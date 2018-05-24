Депутаты, которые натворили делов в Китае

Становится очевидно, что совершили очевидное преступление против кыргызского народа те, кто привел в Кыргызстан китайскую компанию TBEA, которая проделала невнятную работу, вместо того чтобы провести реконструкцию ТЭЦ.



Становится очевидно, что совершили очевидное преступление против кыргызского народа те, кто привел в Кыргызстан китайскую компанию TBEA, которая проделала невнятную работу, вместо того чтобы провести реконструкцию ТЭЦ. В 2013 году тогдашние депутаты Жогорку Кенеша направились в Китай, одобрили проделываемую компанией работу, получили подарки, насладились почетным приемом, не подпустили к проекту другую компанию. И они не должны избежать ответственности.

Взгляните на полный список депутатов, которые направились в Китай, дали благословение TBEA, натворили делов. Некоторые из них до сих пор являются депутатами: тогдашний лидер СДПК Чыныбай Турсунбеков, еще два депутата СДПК Мурадыл Мадеминов, Токтогул Туманов; представители тогдашней бабановской «Республики»: Малик Осмонов Абдулатип Режевалиев, Исхак Пирматов; представители «Ата Мекена»: Карганбек Самаков, Райкан Тологонов; представители «Ата Журта»: Азамат Арапбаев, Абдумиталип Кочкорбаев; представители «Ар-Намыса»: Бактыгул Маматов, Равшан Жээнбеков и тогдашний министр Осмонбек Артыкбаев.

Источник: газета «Багыт.kg» №17 от 23.05.2018 / стр. 3