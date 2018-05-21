Бишкек, “Саясат.kg”. Лесники Кыргызстана требуют отстранить от должности директора Кызыл-Ункурского лесного хозяйства К.Чойтоева, сообщили в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР (ГАООС и ЛХ).
Лесники Кыргызстана не бунтуют, а требуют отстранить от должности директора Кызыл-Ункурского лесного хозяйства Каныбека Чойтоева за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Об этом сотрудники Кызыл-Ункурского лесного хозяйства заявили на встрече с директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) Абдыкалыком Рустамовым во время его инспектирование деятельность территориальных управлений госагентства, расположенных в южных регионах Кыргызстана.
Вопрос отстранение от должности директора Кызыл-Ункурского лесного хозяйства К.Чойтоева руководство ГАООС и ЛХ рассмотрит и примет решение на этой неделе.
Также в Госагенстве отметили, что недовольство лесников не связано с предстоящими оптимизациями штатных численности и количеством сокращении лесных хозяйств Кыргызстана.
Напомним, что ранее в соцсетях появилась информация, что лесники Кыргызстана бунтуют из-за сокращение штатных единиц и с предстоящими увольнениями.
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