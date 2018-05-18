Российский паспорт Гульнары-Клары Самат подделка?

Замглавы ЦИК прокомментировал обнародованный снимок документа, который якобы принадлежит депутату

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат все же имеет российское гражданство? Таким вопросом задались пользователи интернета, опубликовав снимок якобы российского паспорта народной избранницы.





За комментариями по этому поводу Vesti.kg обратились в Центризбирком, где только недавно официально заявили, что кандидат в депутаты Гульнара-Клара Самат не имеет российского гражданства.



Отсутствие гражданства РФ у парламентария в разговоре с Vesti.kg вновь подтвердил замглавы ЦИК Абдыжапар Бекматов.





По его словам, фото якобы российского паспорта Гульнары-Клары Самат - очевидная липа.

- Во-первых, мы получили официальное уведомление от специальных служб Кыргызстана и России, согласно которому Гульнара-Клара Самат не имеет российского гражданства, - напомнил он. – Во-вторых, нужно приглядеться к фотографии. Это, конечно, мое личное мнение, но разве на паспорт так фотографируются? На этом фото депутат почти улыбается. Ни один паспортный стол не примет такое фото. Для этого есть специальные стандарты.

Напомним, ранее Центризбирком отправлял запрос в российские спецслужбы, чтобы проверить информацию о наличии у Гульнары-Клары Самат гражданства РФ. После того как информация не подтвердилась, она получила депутатский мандат вместо Аиды Саляновой.

Вести.KG