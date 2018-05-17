В Кыргызстане есть 3 опасных места — член парламента Евросоюза

Мишель Риваси посетила Кыргызстан и призвала мировое сообщество срочно выделить деньги на предотвращение катастрофы.



В Центральной Азии есть семь опасных участков с радиоактивными отходами, три из них находятся в Кыргызстане, отметила член парламента Европейского cоюза Мишель Риваси в рамках международной конференции "Урановые хвостохранилища в Центральной Азии".



"В связи с глобальным изменением климата дожди в стране идут чаще, они разрушают защитные барьеры. Опасно то, что хвостохранилища расположены рядом с реками, которые протекают по всей Центральной Азии", — подчеркнула Риваси.



По ее словам, Евросоюз уже выделил на решение проблемы 16 миллионов евро, однако этого недостаточно. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо 70 миллионов.

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Источник - sputnik.kg