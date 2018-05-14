В Лейлекском и Аксыйском районах ввели режим чрезвычайной ситуации

В Лейлекском районе Баткенской области сегодня, 14 мая, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 13 мая прошло заседание комиссии гражданской защиты.

Районная госадминистрация опубликовала постановление №02/89 «О введении режима ЧС в Лейлекском районе». Ряду органов даны поручения. Был создан штаб районной комиссии гражданской защиты. Продолжаются работы по уточнению ущерба.

Кроме того вчера, 13 мая, было проведено заседание комиссии гражданской защиты Аксыйского района Жалал-Абадской области. По решению райгосадминистрации приказом №119-б в Аксыйском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Также был создан штаб районной комиссии гражданской защиты. Дан ряд поручений.

Напомним, в минувшие выходные в Аксыйском и Лейлекском районах сошли селевые потоки. Затопило ряд домов, смыты мосты и оборваны линии электропередач, а также водой унесло домашний скот.



В Аксы сели размыли дорогу, ведущую в село Жол-Сай. Они сопровождались сильным ветром, снесшим кровли домов, школы и детского сада.

Turmush