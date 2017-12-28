Кыргызские мигранты получат доступ к госуслугам через интернет

Работающие за границей мигранты получат возможность доступа к госуслугам через интернет. Об этом сегодня, 27 декабря, сказал премьер-министр Сапар Исаков на встрече с председателем государственной миграционной службы Медетбеком Айдаралиевым.
Работающие за границей мигранты получат возможность доступа к госуслугам через интернет. Об этом сегодня, 27 декабря, сказал премьер-министр Сапар Исаков на встрече с председателем государственной миграционной службы Медетбеком Айдаралиевым.
По словам премьер-министра, чтобы своевременно решать проблемы граждан, работающих за рубежом, госорганы должны обладать оперативной информацией. В связи с этим необходимо в ближайшее время запустить интернет-портал, который создается для дачи консультаций мигрантам.
Как заявил председатель государственной миграционной службы Медетбек Айдаралиев, такой портал будет работать на кыргызском, русском и английском языках, обеспечивая соответствующей информацией.
Премьер-министр Сапар Исаков отметил необходимость проведения широкой информационной работы среди соотечественников для повышения осведомленности о возможности получения госуслуг дистантно, заполняя отдельные документы и справки через электронный портал государственных услуг www.portal.tazakoom.kg.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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