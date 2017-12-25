Эротические фото и снимки с оружием: что нашли в соцсетях госслужащих Казахстана

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана провело мониторинг социальных сетей на предмет соблюдения государственными служащими норм служебной этики. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.





Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана провело мониторинг социальных сетей на предмет соблюдения государственными служащими норм служебной этики. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Как отмечается, изучено 54 тысячи 745 аккаунтов работников государственных органов. В аккаунтах 2 тысяч 212 сотрудников выявили более 2300 фотографий, 21 видео и 46 комментариев сомнительного содержания, которые могут вызвать критику со стороны общества.

Выявлены фотографии и видео, где госслужащие распивают спиртные напитки, сквернословят, тексты с ненормативной лексикой. Есть фото эротического содержания или с оружием в руках, демонстрирующие увлечение азартными играми.

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана



По данным ведомства, с начала года за неэтичное поведение в социальных сетях привлекли к дисциплинарной ответственности 277 государственных служащих центральных государственных и местных исполнительных органов. Кроме того, 112 чиновников понесли дисциплинарное наказание за использование служебного автотранспорта в нерабочее время.



Еще один вопрос, который на постоянном контроле агентства: предупреждение коррупционных правонарушений в части неправомерного принятия госслужащими подарков и других вознаграждений. С начала года в специальный государственный фонд сдали 317 подарков, полученных госслужащими при исполнении служебных обязанностей, на общую сумму 3,2 миллиона тенге. В основном это сувенирная продукция — ручки, картины, чайные наборы, настольные часы. В числе возвращенных презентов оказалась и коробка конфет.



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