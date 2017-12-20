Торага Жогорку Кенеша Д.Джумабеков с официальным визитом прибыл в Узбекистан

Парламентская делегация во главе с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбеком Джумабековым сегодня, 20 декабря, прибыла с официальным визитом в Республику Узбекистан.
Парламентская делегация во главе с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбеком Джумабековым сегодня, 20 декабря, прибыла с официальным визитом в Республику Узбекистан.
Самолет приземлился в г.Самарканд, где делегацию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики встретили представители местных органов власти. Сегодня планируется ряд мероприятий, в частности участие в церемонии возложения цветов к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
Отметим, данный визит проходит по приглашению Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллы Юлдашева.
Пресс-служба ЖК КР
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