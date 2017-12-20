Власть собирается удовлетворить заявление представителей Максима Бакиева по телеканалу НТС?

Вечером сегодня, 19 декабря, судебные исполнители Октябрьского районного суда Бишкека (так в источнике) пришли арестовывать имущество телеканала НТС на основании судебного решения, вынесенного по заявлению представителя компании Grexton Capital LTD Елены Дзимидович.





Вечером сегодня, 19 декабря, судебные исполнители Октябрьского районного суда Бишкека (так в источнике) пришли арестовывать имущество телеканала НТС на основании судебного решения, вынесенного по заявлению представителя компании Grexton Capital LTD Елены Дзимидович.

Как оказалось, представитель компании Grexton Capital LTD Елена Дзимидович написала в межрайонный суд Бишкека заявление, в котором говорится, что телеканал НТС до 7 апреля 2010 года являлся собственностью указанной компании, а после революции им незаконно завладел Омурбек Бабанов. Суд удовлетворил жалобу Дзимидович и якобы вынес решение о передаче телеканала компании Grexton Capital LTD.

Согласно информации, до 2010 года телеканал НТС принадлежал компании Максима Бакиева. Получается, что действующая власть подтолкнула представителей Максима Бакиева написать заявление и его удовлетворила?

Источник: kyrgyztoday.org, gezitter.org