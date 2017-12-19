Шыкмаматов: Не то, что состава - самого события преступления нет

«Уголовное дело в отношении меня носит чисто политический характер», - сказал лидер фракции «Ата Мекен», депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов на суде 18 декабря.

«Уголовное дело в отношении меня носит чисто политический характер», - сказал лидер фракции «Ата Мекен», депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов на суде 18 декабря.

По его словам, это дело высосано из пальца. «На следствии и на судебном разбирательстве не доказано ни малейшее мое участие в совершении преступления. Здесь не то, что состава - события преступления нет», - сказал он.

Прокуроры попросили для Шыкмаматова 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Они попросили взять его под стражу в зале суда.

Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов обвиняется в том, что в 2011 году в бытность аудитором Счетной палаты в сговоре с членами тендерной комиссии он инициировал включение в тендерную заявку автомашину своей супруги по завышенной стоимости. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностным положением.



Азаттык