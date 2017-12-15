На ипотеку для бюджетников на 2018 год заложили всего 500 миллионов сомов

Для государственного ипотечного кредитования бюджетникам на 2018 год заложили всего 500 миллионов сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной ипотечной компании.
Для государственного ипотечного кредитования бюджетникам на 2018 год заложили всего 500 миллионов сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной ипотечной компании.
По словам представителей ОАО «ГИК», правительство обещало пересмотреть сумму в сторону увеличения в первой половине года.
Ипотечные кредиты выдают во всех регионах республики. Их предоставляют нуждающимся в собственном жилье сотрудникам бюджетных учреждений и организаций согласно соответствующим решениям Межведомственной комиссии при правительстве КР. В частности, работникам сферы образования, здравоохранения, соцразвития, культуры и других бюджетных сфер.
При отсутствии собственного жилья и наличии платежеспособности работники бюджетных сфер могут обращаться в местные государственные администрации по месту жительства для получения ипотечного кредита.
Бюджетникам ипотечные кредиты выдают льготные — 8 процентов годовых при условии внесения первоначального взноса в размере 30 процентов от стоимости жилья; 9 процентов годовых, если вносишь 20 процентов от суммы, и 10 процентов годовых при внесении 10 процентов от стоимости жилья.
В 2018-м ГИК планирует выдавать кредиты и небюджетникам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/71088/
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