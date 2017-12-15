Какое открытие сделает Мирлан Бакиров?

Близкий друг Бакыта Торобаева, желавшего стать «премьер-министром» Омурбека Бабанова, депутат фракции «Онугуу-Прогресс» в Жогорку Кенеше Мирлан Бакиров 13 декабря избран заместителем спикера.





Близкий друг Бакыта Торобаева, желавшего стать «премьер-министром» Омурбека Бабанова, депутат фракции «Онугуу-Прогресс» в Жогорку Кенеше Мирлан Бакиров 13 декабря избран заместителем спикера. Успех не улыбнулся предложенному «Ата Мекеном» Сайдулле Нышанову и выдвинутому «Республикой – Ата Журт» Таланту Мамытову. Итак, Бакиров поднялся на одну ступеньку в депутатстве. Мы не видели его избыточную инициативность, когда он был депутатом, и теперь думаем, сможет ли потянуть работу. Наверное, не осчастливит человека джигит, воспитанный Торобаевым…

Источник: газета «De факто» №48 от 15.12.2017/стр.2, gezitter.org