Какое открытие сделает Мирлан Бакиров?

Близкий друг Бакыта Торобаева, желавшего стать «премьер-министром» Омурбека Бабанова, депутат фракции «Онугуу-Прогресс» в Жогорку Кенеше Мирлан Бакиров 13 декабря избран заместителем спикера.
Близкий друг Бакыта Торобаева, желавшего стать «премьер-министром» Омурбека Бабанова, депутат фракции «Онугуу-Прогресс» в Жогорку Кенеше Мирлан Бакиров 13 декабря избран заместителем спикера. Успех не улыбнулся предложенному «Ата Мекеном» Сайдулле Нышанову и выдвинутому «Республикой – Ата Журт» Таланту Мамытову. Итак, Бакиров поднялся на одну ступеньку в депутатстве. Мы не видели его избыточную инициативность, когда он был депутатом, и теперь думаем, сможет ли потянуть работу. Наверное, не осчастливит человека джигит, воспитанный Торобаевым…
Источник: газета «De факто» №48 от 15.12.2017/стр.2, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!