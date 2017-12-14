Пограничные будни Кыргызстана, - К.Жумабеков

Многочисленные источники указывают, что в последнее время на кыргызско-таджикской границе значительно вырос поток контрабанды ГСМ, которой в приграничной зоне между Кыргызстаном и Таджикистаном занимаются в основном кыргызские граждане. При этом рост контрабанды ГСМ, в первую очередь связан с ограничением законного провоза ГСМ в Кыргызстан из Казахстана.



Вообще-то Кыргызстан хотя и, безусловно, гордая и суверенная республика, но при этом, довольно бедная ресурсами, с зачаточной экономикой и отсталым сельским хозяйством. Многие годы весь кыргызский бизнес паразитировал на перепродаже соседям китайского барахла, а власть на выклянчивании и распиле дотаций от любых внешних спонсоров. И раз, уж ни о какой автономности речь не идет и никогда не шла, то и вести себя следует, как минимум разумнее. А то получится, ну как раз то, что и получилось.

Оставшись без привычных казахских поставок ГСМ, народ, как обычно, самостоятельно сыскал лазейку для решения этой проблемы. Тем более что, во-первых, опыт имеется, а, во-вторых, рядышком всегда есть кому, не безвозмездно, естественно, поучаствовать в сомнительных с точки зрения закона операциях. Таджикистан ну никак не входит в число стран экспортеров нефти и продуктов ее переработки, но у тамошнего руководства хотя бы хватает ума не ссориться со "старшим братом", и потому ГСМ там в избытке. Ну, а когда есть желающие продать, и не менее желающие купить, то разве могут остановить их какие-то там границы или законы?

Многочисленные источники указывают, что в последнее время на кыргызско-таджикской границе значительно вырос поток контрабанды ГСМ, которой в приграничной зоне между Кыргызстаном и Таджикистаном занимаются в основном кыргызские граждане. При этом рост контрабанды ГСМ, в первую очередь связан с ограничением законного провоза ГСМ в Кыргызстан из Казахстана.

27 ноября 2017 года на границе был задержан житель поселка Кок-таш Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана Шерали Абдиллаев, который в сговоре с гражданином Таджикистана перевозил более 10 тонн бензина А-80 на своем бензовозе. В ходе рейда сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана, 29 ноября текущего года на участке пограничной заставы "Капчигай" Баткенского ПОГО ГПС Кыргызстана, расположенной по соседству с Б.Гафуровским районом Согдийской области Таджикистана, были задержаны трое граждан на грузовом автомобиле марки "Мерседес-бенц", которые намеривались незаконно ввести в Кыргызстан около 8 тыс. тонн российского ГСМ (бензин А-91).

В целях предотвращения контрабанды ГСМ была создана специальная комиссия, состоящая из числа сотрудников прокуратуры, налоговой инспекции, милиции, в компетенции которых входит организация пресечения контрабанды ГСМ в КР. В результате проведанных данной комиссией мероприятий только за последние месяцы были выявлены и предотвращены более 15 фактов незаконного провоза бензина в КР из Таджикистана и Казахстана.

Основным зоной ввоза ГСМ из Таджикистана в Кыргызстан является участок пограничной заставы "Шураб", расположенной в Исфаринском районе Согдийской области, где контрабандистам оказывают содействие таджикские пограничники в лице начальника участка старшего лейтенанта И.Назарова и его помощника старшины Х.Парвиза.

То есть власть в Кыргызстане вроде бы не бездельничает, и какие-то результаты показывает. Но с бензином в республике уже далеко не так хорошо, как совсем вроде бы недавно, а вот таджикские пограничники верны себе - "что угодно, и куда угодно, лишь бы, не бесплатно"…

Все государства Центральной Азии давно и плотно связанны друг с другом тысячами нитей этнических, экономических, политических и культурных отношений. Только вместе и только на основе разумного и взвешенного диалога можно и должно выстраивать взаимовыгодные отношения во всех этих сферах. И помнить об этом желательно всем, как политикам, которые по определению должны просчитывать каждый свой шаг, так и простым людям, которых они своими поступками толкают на преступления.

Кенешбек Жумабеков

Источник - ЦентрАзия

