Перебороть страх перед… милицией или Почему подозреваемый–обвиняемый взывает к справедливости?

Расследование уголовного дела в отношении российского гражданина Алексея Тихопоева — это классический пример полного милицейского беспредела, а о профессионализме в данном случае вообще речь даже не идет.

Расследование уголовного дела в отношении российского гражданина Алексея Тихопоева — это классический пример полного милицейского беспредела, а о профессионализме в данном случае вообще речь даже не идет.



Сотрудники милиции умеют так окутывать дела туманом, ссылаясь на тайны следствия, что даже обвиняемые толком не знают, по какой статье их привлекают к ответственности. “За убийство”, как, например, сказали Алексею, которого, кстати, не вызывали в РОВД или не забрали из дома, с работы, а заманили в ловушку и привезли в Сокулукский РОВД. Но Алексей Тихопоев не скрывается и не собирается никуда сбегать. Хотя за два, а можно уже даже сказать, почти за три года, что волокитится это дело, которое и делом–то трудно назвать, он мог уехать из страны давным–давно.

Январь 2015 года



Об этой истории мы узнали из его письма в “Вечерку”. “К убийству” пытаются привлечь еще двух знакомых Алексея, но написать письма в службу собственной безопасности МВД и в “Вечерку” решился только Тихопоев, остальные побоялись усугубить ситуацию, как бы еще хуже не было. Хотя хуже уже некуда.

Как рассказал в своем письме в редакцию Алексей Тихопоев, в первых числах января 2015 года он ночевал у своего знакомого Шухрата, который вместе с женой снимал в Новопавловке времянку у Александра Габышева.



Среди ночи, по словам Тихопоева, его разбудил Шухрат и попросил помочь занести лежавшего на крыльце мужчину. Судя по всему, тот был избит. Одежда его была в крови, но что характерно, куртка была в идеальном состоянии, будто он только что ее надел. “Мы вызвали “скорую”, несмотря на нежелание мужчины ехать в больницу. Наутро жены Александра Габышева и Шухрата пошли к сожительнице Нурлана (так звали избитого мужчину) сказать о случившемся. По их словам, дома та была не одна, а с двумя полураздетыми мужиками, естественно, все находились в состоянии алкогольного опьянения. И тогда у всех возникло предположение, что, возможно, Нурлана побили эти мужики, с которыми тот застал свою сожительницу. И он, схватив куртку, ушел из дома. Вот почему она была чистой”, — говорится в письме.



И все, казалось бы, на этом закончилось. Но на самом деле кошмар только начинался. Аида, сожительница Нурлана, написала заявление в Сокулукский РОВД, обвинив Тихопоева, Габышева и Шухрата в его избиении. “Аида звонила до этого Шухрату и предлагала “отойти в сторону”. А вот русаков, дескать, она загрузит. Шухрат, надо отдать ему должное, не отошел. Начались разбирательства. Нурлан, попавший в больницу, как мы узнали случайно, с сотрясением головного мозга и сломанным ребром, подтвердил, что мы не имеем никакого отношения к его избиению. И в конце концов Аида написала заявление в милицию, что она не имеет к нам претензий, заняла три тысячи сомов у меня якобы на лечение Нурлана. Деньги, конечно, никто из них — ни Нурлан, ни его сожительница — мне не вернули”, — рассказывает Алексей.



Спустя почти год — в декабре 2016 — Тихопоева вызвал следователь Сокулукского РОВД якобы по заявлению Аиды, которая опять обвиняла его, Шухрата и Габышева в избиении ее сожителя и требовала снова денег на лечение. “Я написал, что не виновен и никаких денег платить не собираюсь. Мне еще три тысячи они не вернули. Помпрокурора Сокулукского района тоже настоятельно советовал встретиться с Аидой и заплатить ей. Я отказался. Тогда эта мадам, которая, кстати, пьет и ведет асоциальный образ жизни, позвонила мне и сказала, что если я не заплачу ей, она нас посадит. Я наотрез отказался кому–либо платить”, — говорит Алексей.

Два года спустя



И опять наступил период затишья. А весной этого года Тихопоеву позвонили якобы клиенты и попросили покрасить микроавтобус. Он приехал по указанному адресу. “Клиентами” оказались сотрудники милиции, которые, естественно, даже не представились, а в грубой ментовской манере потребовали сесть в их машину и повезли в РОВД.



Зачем потребовался обман с покраской, непонятно до сих пор. На вопрос Тихопоева, за что его задержали, ответили: “За убийство. В РОВД все узнаешь”.

“В РОВД, съездив мне два раза по лицу, потребовали, чтобы я признался, что в январе 2015 года я избил Нурлана, который, как сказали опера, недавно умер в результате тех побоев, — продолжает Тихопоев. — Я пояснил, что нас вызывали несколько месяцев назад в РОВД, мы писали объяснительные, что не имеем никакого отношения к избиению Нурлана. Но никаких наших объяснительных ни у кого не было, где они, тоже неизвестно”.



По словам Алексея, опера Сокулукского РОВД стали убеждать его… заплатить Аиде. За что? За смерть ее сожителя? Два с лишним года прошло с момента, как Алексей и его знакомые спасли мужика, который, кстати, мог бы элементарно замерзнуть, а теперь их подозревают в его смерти. Причем все эти два с лишним года он вместе с сожительницей жил не тужил, куролесил, в общем, был в своем амплуа и даже, говорят, попадал в аварию. И теперь, спустя почти три года после того избиения, сотрудники милиции пытаются выстроить причинно–следственную связь между этим избиением Нурлана и его смертью.



“В конце октября меня, соседей Габышева и других участников фабрикуемого Сокулукским РОВД уголовного дела привезли в десять утра в Чуйское ГУВД и продержали до восьми вечера, — говорится далее в письме Тихопоева. — Водили нас по кабинетам, допрашивали, принуждали сознаться в преступлении, которое я не совершал”.



Особенно долго, по словам Тихопоева, допрашивали его одноклассника Габышева. “Человек он неплохой, но пьющий. И, пригрозив, что из–за его пьянок органы соцзащиты заберут у него дочь, заставили–таки под психологическим давлением написать, что именно я избил Нурлана. Об этом мне рассказал сам Александр. Сильно каялся и просил простить его. Сказал, что сотрудники милиции заверили его, что мне, дескать, ничего не будет, а грозит лишь административный штраф в две тысячи сомов. Я, честно сказать, оторопел от такой подлости. Но, чуть остыв, подумал, что он и сам жертва обмана”, — продолжает Тихопоев.

Прошу объективности



Экспертиза, по его словам, не установила причинно–следственной связи между избиением Нурлана и его смертью. По заключению экспертов, он умер от цирроза печени. Но, как дали понять Тихопоеву в ГУВД, причина смерти Нурлана уже другая. Какая, никто ему ничего не говорит. Ни на одну очную ставку Аида не пришла, и сами милиционеры просили Тихопоева разыскать ее. Поняв, похоже, что денег она не получит, сожительница Нурлана потеряла к этой истории всякий интерес.



Тихопоев обратился с заявлением в службу собственной безопасности МВД, рассказал о беспределе, с которым он столкнулся. Но, судя по всему, его письмо отправили в службу безопасности в Чуйское ГУВД, а она в свою очередь — руководству управления внутренних дел. Как сообщил заместитель начальника управления полковник Жумаев: “Согласно приказу МВД, руководители и работники других служб органов внутренних дел не вправе изымать, истребовать, изучать и проверять уголовные дела и материалы, находящиеся у следователей в производстве, вмешиваться в их процессуальную деятельность, давать указания и оценку принятым процессуальным решениям. Направляем вам (в СС Чуйского ГУВД. — Авт.) собранные материалы по жалобе гр. Тихопоева А. для рассмотрения в рамках возбужденного уголовного дела и принятия соответствующего решения.



Дисциплинарная ответственность указанных в жалобе Тихопоева А. лиц будет рассмотрена по итогам расследования уголовного дела”.



Из последней фразы можно понять, что нарушения в расследовании все–таки есть. Но тогда почему оно до сих пор ведется незаконными методами — с помощью угроз, шантажа, запугивания, с нарушением всех сроков? Они даже не знают, кто они — обвиняемые или подозреваемые? Поэтому все, что сейчас происходит с Алексеем и его знакомыми, можно, наверное, назвать четко и лаконично — нарушением прав человека. Хотя помощник прокурора Чуйской области, который, по всей видимости, надзирает за расследованием уголовных дел в милиции, в том числе и этого (свои фамилии и должности никто не хочет называть), не усматривает нарушений в действиях сотрудников милиции. А дело из Сокулукского РОВД забрали в Чуйское ГУВД, как он пояснил потому, что оно там сильно волокитилось. В этом он прав: скоро будет уже три года, как начался этот беспредел. И не потому ли дело волокитится, что нет явных доказательств вины Тихопоева?



Привлечение к уголовной ответственности за смерть человека, умершего через два с лишним года после его избиения, — это что–то новое в работе правоохранительных органов. Причем этот человек не в лежку лежал, а ходил, пил горькую, в общем, жил по полной программе. Он и в больнице–то лежал после избиения — не больше десяти дней, а стало быть, ему был причинен легкий вред здоровью, из–за чего уж явно не умирают, да еще через два с лишним года. Кстати, и сам Нурлан при жизни не предъявлял никаких претензий ни к кому. Наоборот, еще в больнице сказал, что претензий к Тихопоеву, Габышеву и Шухрату не имеет. Почему вдруг возникло вновь это уголовное дело, если еще в 2015 году сожительница Нурлана написала, что она претензий не имеет?



В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Ответы же получить невозможно, все ссылаются на тайну следствия.



Как сказал Алексей Тихопоев, он хочет только одного — объективности, чтобы это дело взял под личный контроль глава МВД или Генпрокуратура.

P.S. “Вечерка” обязательно сообщит, чем закончится это расследование.

Нина НИЧИПОРОВА.

Источник: "Вечерний Бишкек"