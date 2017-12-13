МВД РФ: анонимные звонки о массовом минировании поступали из Сирии

Замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что большая часть ложных звонков о минировании, которые массово поступали в Россию этой осенью поступали с территории Сирии, сообщает Интерфакс.
Замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что большая часть ложных звонков о минировании, которые массово поступали в Россию этой осенью поступали с территории Сирии, сообщает Интерфакс.
"Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии", – рассказал Зубов.
По его словам, звонки поступали с территории Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.
Зубов, ссылаясь на данные российских спецслужб, заявил, что ущерб от звонков превысил несколько миллиардов рублей. Произошедшее в МВД назвали "кибернападением на Россию".
Ранее ведомство говорило об ущербе в несколько сотен миллионов рублей.
Волна ложных звонков о минированиях началась в сентябре 2017. Из-за звонков эвакуировались кинотеатры, торговые центры, вокзалы, органы государственной власти и учебные заведения.
ФСБ России также заявляла, что вычислила четверых россиян, которые с помощью IP-телефонии звонили из-за границы и сообщали о минированиях объектов в разных регионах России.
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, его ведомство работает вместе с зарубежными спецслужбами. Бортников сказал, что у четверых подозреваемых также есть пособники.
"Они использовали IP-телефонию и определить место дислокации сложно – это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем. Есть такие технические вещи, которые затрудняют работу, тем более, что звонки происходили с территории другого государства", – добавил Бортников.
Азаттык
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