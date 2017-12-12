Кого хочет назвать "бандитами" Бермет Акаева, за руку ведшая отца к несправедливости?

На протяжении 12 лет проживающий за границей, изгнанный своим народом первый беглый президент Аскар Акаев 9 декабря встретился с кыргызстанцами, проживающими в Берлине. Встреча была организована в центре германской столицы. На встречу пришли приблизительно около 20 кыргызстанцев, которые проживают и обучается в Берлине.

На протяжении 12 лет проживающий за границей, изгнанный своим народом первый беглый президент Аскар Акаев 9 декабря встретился с кыргызстанцами, проживающими в Берлине. Встреча была организована в центре германской столицы. На встречу пришли приблизительно около 20 кыргызстанцев, которые проживают и обучается в Берлине.

Когда А. Акаев заговорил по-русски, некоторые возмутились и посоветовали ему "говорить по-кыргызски, ведь все мы кыргызы". Но Акаев игнорировал эту просьбу и после краткого спича на русском языке закруглился, не стал отвечать на вопросы. Когда экс-президент повернулся спиной, в его сторону полетели два яйца. Уже по одному этому факту можно судить, что кыргызстанцы за границей не уважают А. Акаева, что его вина перед своим народом величиной с гору.

Дочь Аскара Акаева – Бермет – возмутилась забрасыванием яиц, подошла к джигиту, который бросил яйца, и начала с ним ругаться, как сварливая баба. На вопрос "Почему Акаев не едет в Кыргызстан?" она вскричала: "В стране сидят бандиты!"

Что она хотела этим сказать? Какие такие бандиты сидят в государстве? Напротив, за последние 6 лет в стране идет беспощадная борьба против криминальных группировок, коррупции. Что касается бандитов, про которых упомянула Бермет айым, то они были, когда во власти сидел ее отец А. Акаев. Во время его правления при загадочных обстоятельствах погиб Насирдин Исанов – видный сын кыргызского народа, всегда высказывавший правду. Кто мог это сделать? Конечно, бандиты.

А при чьем правлении произошли Аксыйские события 2002 года? Произошли в пик семейного правления Аскара Акаева. Погибли шестеро невинных граждан. Какая власть могла это сделать? Та, которая имела в связи с бандитами.

Не вмешай А. Акаев свою семью во власть, приструни он тогда свою жену и детей, то на сегодняшний день не пребывал бы в изгнании за границей, не ностальгировал по родине. Вклад Бермет Акаевой в такую печальную судьбу своего отца большой. Ведь когда она за счёт власти своего отца пришла депутатом парламента, народное возмущение достигло края, произошла мартовская революция 2005 года.

К большому прискорбию, А. Акаев до сих пор не может выйти из-под влияния и указок своей семейки. Во времена его правления семья вмешивалась во власть, и сейчас его жена и дети управляют им. В противном случае признал бы свои ошибки и попросил прощения у народа.

Источник: bagyt.kg, перевод: gezitter.org