Как вы оцениваете 100-дневную работу правительства Сапара Исакова?

"Исакову должно быть стыдно за то, что он в своем отчете присвоил себе работу, которая была проделана другими, до него. Мог бы хотя бы сказать: «Я доделал то, что было начато до меня». Мне лично запомнилось лишь то, как он сделал своим советником около 10 девушек и парней, вступил в словесную перепалку с казахским премьер-министром".



Абибилла Пазылов, писатель:

- Сапар Исаков уделил внимание возрождению экономики. Речь идет о создании рабочих мест, ведении торговли с соседями. В кадровой политике делает упор на профессионализм. Хорошо и то, что в исполнительную власть он привлекает чистых, молодых специалистов.

Жалил Сапаров, житель города Джалал-Абада:



- Приход Сапара Исакова на должность можно считать хорошим явлением, потому что во власть пришел молодой кадр, это новая кровь. Мне нравится то, что он берет себе в советники молодых людей, которые отучились за границей. Они хорошо знают практику стран, которые опередили нас во всем. А программа в сорок шагов – это нужный для нашей страны проект, который будет реализован. Это уже хороший знак. Старается превратить страну в регион цифровых новых технологий, мало того, предложил на международном уровне идею «цифрового шелкового пути». Это уже говорит о том, что Кыргызстан идет в ногу со временем, не отстает от передовых стран. В общем старания, взятый курс премьера хороши. Остается поддержать его идеи и старания, совместно добиваться поставленных задач.

Аскер Сакыбаева, журналист:

- Стодневной работе главы правительства ставлю «3». За это время проделать какую-то работу нереально, но хотя бы можно было начать, чего не произошло. Исакову должно быть стыдно за то, что он в своем отчете присвоил себе работу, которая была проделана другими, до него. Мог бы хотя бы сказать: «Я доделал то, что было начато до меня». Мне лично запомнилось лишь то, как он сделал своим советником около 10 девушек и парней, вступил в словесную перепалку с казахским премьер-министром.

Из-за многочисленности ДТП он сменил вывеску соответствующих служб, но что изменилось? Но глава правительства молод и он хорошо освоил пиар. Тем не менее этот «детский сад» когда-нибудь закончится. Бедный народ говорит: «Он молод, он все сделает». Несмотря на свою молодость, главой правительства у нас является дипломат, а не менеджер. Лично я не верю, что нынешний глава правительства выведет нас из сложившейся ситуации. «Таза коом» - это детские игры, если она не подходит кыргызам ментально, то ничего не получится. Возможно к весне будут определенные изменения, если после нового года правительство усилится в связи с внесенными новыми нормами Конституции.

Бермет Наралиева, психолог:

- Я обрадовалась, когда Сапар Исаков стал главой правительства. Со стороны заметно, что Сапар будет хорошо работать, что он способный джигит. Посмотрите, за короткое время он успел проделать много работы. Советником сделал молодых кадров, которые отучились за границей. Это хорошее явление. В исполнительной власти должна работать молодежь с высоким интеллектуальным уровнем. Еще одно преимущество Сапара заключается в том, что он дипломат. Отличается тем, что на международном уровне он хорошо ведет диалог.

Токтайым Уметалиева, правозащитница:

- За 100 дней многое становится заметно. Я заметила, что за 100 дней правительство Сапара Исакова проделало много работы, по сравнению с предыдущими правительствами. Честно говоря, Сапар стал премьером в самое тяжелое время. Несмотря на трудности, работает он хорошо. Например, с 2018 года каждая мать будет получать пособия для детей, несмотря на материальное положение. Предыдущие премьер-министры не рассматривали этот вопрос. Сапар продвигал этот вопрос в парламенте. Начал хорошее дело – сорок шагов к развитию. Недавно на встрече с журналистами заявил, что снимет с должности сотрудников, которые не будут работать. Можно поверить его словам. Потому что глава правительства до этого отправил в отставку заместителя главы таможенной службы, не справлявшегося с работой.

Нурлан Кыдыков, дизайнер:

- Придя в кыргызское правительство, премьер-министр С. Исаков дал ряд поручений. Одно из таких поручений касалось гаишников, чтобы они стояли перед перекрестком, а не после, чтобы они предотвращали нарушения ПДД, а не фиксировали их. Тем не менее, все мы видим, как гаишники выполняют это задание. Сапар Жумакадырович взял в себе советники одних молодых людей, это что-то новое. То ли советники слишком молоды, то ли опыта у них не хватает, в общем, народ не заметил результаты от их консультаций.

Еще один важный вопрос касается электроэнергии. Нынешний лимит в 700 кВт/час был введен в то время, когда наше государство импортировало электроэнергию из соседнего государства. Сейчас мы не импортируем, а экспортируем, дешевле, чем продаем своему народу. Если бы эту проблему поскорее решили, появились бы возможности облегчить жизнь населения, улучшить условия их жизни.

Источник: газета «Фабула пресс» №92 от 08.12.2017 / стр. 5, перевод: gezitter.org