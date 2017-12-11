В Киеве задержан и водворен в СИЗО Саакашвили

Саакашвили помещен в изолятор временного содержания
Саакашвили помещен в изолятор временного содержания
Лидер украинской партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили помещен в изолятор временного содержания, планируются следственные действия и обращение в суд об избрании меры пресечения, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Согласно постановлению о розыске, работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", - написал Луценко в своем фейсбуке. Генпрокурор отметил, что планируются следственные действия и обращение в суд об избрании меры пресечения.
В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил "Интерфаксу", что задержание произошло "без какого-либо сопротивления, без оказания силы и без пострадавших". "Национальная полиция, выполняя поручение Генпрокуратуры, задержала и доставила в органы следствия разыскиваемое и подозреваемое лицо (М.Саакашвили - ИФ)", - сказал Шевченко. Он уточнил, что задержание происходило не в палаточном городке, а в другом месте.
Источник - INTERFAX.RU
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