В Турции решили отправить в тюрьму самую красивую девушку страны Ытыр Эсен

Критические дни Эрдогана.

Из-за сообщения в соцсетях, написанного в годовщину попытки государственного переворота в Турции, участницу конкурса "Miss Turkey World"s Beautiful" Ытыр Эсен лишили короны победительницы. Этим власти страны Турции не ограничились, и теперь ей грозит до одного года тюремного заключения. Впрочем, в политической неблагонадежности ранее были заподозрены и другие селебрити – актеры, певцы, футболисты.

В конце сентября этого года, буквально через несколько часов после победы в конкурсе "Miss Turkey World"s Beautiful", у самой красивой, по определению жюри, девушки Турции – 18-летней Ытыр Эсен – отобрали новообретенное "королевское" звание, да и корону заодно.

Публика недоумевала. Студентка педагогического факультета Стамбульского университета, лишенная титула, – тоже, но недолго. Как вскоре объяснили организаторы конкурса, причиной дисквалификации красотки стал размещенный девушкой в июле 2017 года твит, в котором она сообщала о начавшейся у нее менструации и заявляла, что ассоциирует этот физиологический процесс с кровью жертв неудавшегося переворота, которые в аккурат приключился годом ранее.

"Утром 15 июля в День памяти погибших у меня начались месячные. Я отмечаю эту дату своей кровью в честь крови, пролитой героями в этот день", – написала Эсен. Позже она утверждала, что не собиралась никого оскорблять, а просто "хотела с иронией почтить память погибших". Сам твит, который хоть и носил проправительственный характер, но государственными СМИ был воспринят как оскорбление, Эсен удалила.

Однако было уже поздно: по итогам проверок жалоб, поступивших от трех человек, прокуратура Стамбула подготовила заключение в суд по делу о "публичном оскорбление части общества на основе социальных, классовых, расовых, религиозных, сектантских, гендерных или региональных различий". Это статья 216 Уголовного кодекса Турции, сильно напоминающая пресловутую российскую 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Теперь суд в течение двух недель должен решить, возбуждать ли дело, по которому красавице грозит год тюрьмы (вообще статья предусматривает наказание до трех лет тюрьмы, но местные СМИ дружно сообщают о максимальном наказании именно в год), или же отказать прокурорам. Практика показывает, что первый вариант более чем реален.

Ведь случай с Эсен далеко не первый, когда в Турции общественное мнение определенной части населения – а именно той, что поддерживает президента Турции, – резко реагирует на высказывания различных селебрити.

В прошлом году известная певица Сыла Генчоглу (S?la) отказалась принять участие в "Митинге в честь демократии и погибших героев" в Стамбуле после попытки переворота, на котором главной звездой был сам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Певица заявила на своей страничке в Twitter, что она "против переворотов, но и в подобных шоу участвовать не собирается". Сообщение за короткое время набрало много "лайков" и "ретвитов". А слово "шоу", должно быть, сильно задело власти, и близкие к правительству СМИ начали травлю певицы. Вскоре стало известно, что ее концерты в Стамбуле, Бурсе и Кайсери были отменены администрациями городов, а выступление в Анкаре лично аннулировал мэр.

Наибольшему прессингу турецкий культурный бомонд подвергся в августе 2016 года, когда по всей стране начали отлавливать и наказывать якобы сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США и, видимо, ведать не ведающего, что у него на родине такая масса поклонников.

За причастность к путчу были уволены работники, в том числе актеры, стамбульских театров Севинч Эрбулак, Кемаль Коджатюрк, Мехбери Мертоглу, Ирем Арслан, Арда Айдын, а также режиссер Рагып Явуз. Государственные СМИ обозвали уволенных "артистами-гюленистами". Решение вызвало недоумение в культурном сообществе, а сами уволенные категорически отвергли все обвинения. Севинч Эрбулак заявила по этому поводу, что в конечном итоге правда восторжествует. "Искусство существует потому, что жизнь далеко не идеальна, – сказала Эрбулак. – Искусство – это не дело для трусов. Пока вам позволяет жизнь, не превращайтесь в то, чего вы боитесь. Спасибо, что вы есть".

По всей вероятности, гнев властей вызвали не сами персоны актеров, а их роли в постановках, носящих, с точки зрения официальной Анкары, оппозиционный характер. Еще до мятежа военных репертуар стамбульских театров подвергался критике правящей партии, а местные актеры не раз жаловались на то, что власти страны оказывают давление на их сообщество. Актер Левент Узюмджу, известный своей крайне оппозиционной позицией, был уволен с работы еще в 2015 году.

Среди других известных личностей, которые уже не скрывали свою симпатию к Гюлену и пострадали за это, можно назвать одного из величайших футболистов Турции последних десятилетий Хакана Шукюра, турецкого баскетболиста НБА Энеса Кантера и комика Аталая Демирджи. Первые двое на момент появления претензий к ним со стороны властей находились в США и наказания избежали. А вот Аталай Демирджи был арестован по обвинению в связях с движением Гюлена в августе прошлого года. С тех пор он находится в тюрьме.

Источник - Фергана