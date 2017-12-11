На пост вице-спикера Жогорку Кенеша претендуют четыре человека

На пост вице-спикера Жогорку Кенеша, который по квоте занимают лишь представители парламентского меньшинства, претендуют четыре человека.



На пост вице-спикера Жогорку Кенеша, который по квоте занимают лишь представители парламентского меньшинства, претендуют четыре человека.

Член комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР Алмамбет Шыкмаматов сообщил «Азаттыку», что 12 декабря данный комитет рассмотрит кандидатуры от оппозиционных фракций на должность заместителя спикера парламента.

По его словам, фракция «Ата Мекен» выдвинула депутата Сайдуллу Нышанова, фракция «Онугуу-Прогресс» - Мирлана Бакирова и Тазабека Икрамова, а фракция «Республика – Ата-Журт» - депутата Курманкула Зулушева.

Напомним, прежний вице-спикер Алтынай Омурбекова 6 декабря сообщила о добровольном сложении полномочий.

Азаттык