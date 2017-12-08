ЮНИСЕФ: Загрязненный воздух подвергает детей в Бишкеке риску респираторных заболеваний

Половина выбросов в атмосферу в Кыргызстане приходится на столицу, что подвергает городских детей риску респираторных заболеваний. Об этом говорится докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Опасность в воздухе: Как загрязнение воздуха может повлиять на умственное развитие маленьких детей».



Половина выбросов в атмосферу в Кыргызстане приходится на столицу, что подвергает городских детей риску респираторных заболеваний. Об этом говорится докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Опасность в воздухе: Как загрязнение воздуха может повлиять на умственное развитие маленьких детей».

«Загрязняющие вещества не только вредят развитию легких у детей – они могут навсегда повредить их развивающийся мозг – и, как следствие, их будущее», - говорит координатор программы ЮНИСЕФ по снижению риска бедствий Эсен Турусбеков.

Как отмечается, согласно официальным данным, среднегодовая концентрация взвешенных твердых частиц (PM2.5) в городской местности составляет 15 мкг/м3, что включает Кыргызстан в низко-среднюю категорию стран относительно загрязнения атмосферы. Однако, доминируют локализованные риски, большинство из них - в Бишкеке.

Загрязнение воздуха в Кыргызстане является результатом выбросов от сжигания органического и твердого топлива для производства электроэнергии, теплоэнергии (промышленной и бытовой) , а также выхлопов транспорта и отходов горной промышленности, дорожной пыли.

По данным ЮНИСЕФ, почти 17 миллионов детей в мире проживают в зонах, где загрязнение воздуха в 6 раз превышает международные ограничения. Это вынуждает их дышать токсичным воздухом и подвергать риску свое здоровье.

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают запретить эксплуатацию автомобилей старше 10 лет, общественный транспорт с дизельным двигателем и возобновить обязательный технический осмотр.

Азаттык