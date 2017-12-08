Инцидент со спецмашиной. Нарушитель наказан штрафом в размере 5 тысяч сомов

Первомайский райсуд Бишкека сегодня вынес решение по административному делу в отношении Урмата Токтоназарова и Абая Асанбекова.



Первомайский райсуд Бишкека сегодня вынес решение по административному делу в отношении Урмата Токтоназарова и Абая Асанбекова.

28 ноября на дороге в Бишкеке произошел инцидент. Водитель на спецмашине, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил Атай Садыбакасов. Когда дорогу нарушителю преградила другая машина, двигавшаяся по своей стороне, водитель перестроился, но, проезжая мимо, показал средний палец.

Позже выяснилось, что номера на джипе нарушителя были подложными.

Суд признал обоих виновными в нарушении правил дорожного движения и оштрафовал каждого на 5 тысяч сомов.

Как сообщалось ранее, ночью автовладельца задержали сотрудники УПМ столицы. Но, как выяснилось, это был вовсе не нарушитель и даже не хозяин джипа.

Ранее в ведомстве ИА «24.kg» рассказали, что машина зарегистрирована на Эльдияра Садабаева. А Абай Асанбеков, которого задержали сотрудники патрульной милиции, никакого отношения к инциденту на дороге не имеет.

Нарушителем является Урмат Токтоназаров. Именно он находился за рулем машины и показал сыну экс-президента страны неприличный жест.

Абай Асанбеков рассказал в милиции, что нашел госномер 0003 ВВ в районе аэропорта «Манас».



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/70454/

