Слишком нежный

Начиная с 1 декабря согласно новому Основному закону, полномочия премьер-министра Сапара Исакова значительно расширены. Но Сапар Исаков слишком нежный. Похоже, вправду дипломатичный человек не может быть руководителем.



Начиная с 1 декабря согласно новому Основному закону, полномочия премьер-министра Сапара Исакова значительно расширены. Но Сапар Исаков слишком нежный. Похоже, вправду дипломатичный человек не может быть руководителем. Хотя он собрал вокруг себя много советников, пропитанных идеями Запада, но от них нет ни малейшей пользы государству. Они не смогли дать толковых советов, лишь получают зарплаты за счет народа. Разве что премьер-министр за свои 100 дней посетил одну-две семьи бедняков на дому, а других решительных шагов не смог сделать. Почему-то кажется туманной дальнейшая судьба этого джигита.

Источник: газета «»Ачык саясат плюс» №46 от 08.12.2017/стр.2, перевод: gezitter.org