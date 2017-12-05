У двух депутатов Жогорку Кенеша умерли родственники

Умер старший брат парламентария Жанара Акаева - Тариэль Акаев. Об этом в социальной сети Twitter сообщила коллега депутата Аида Касымалиева. О причине смерти Тариэля Акаева не сообщается.
Умер старший брат парламентария Жанара Акаева - Тариэль Акаев. Об этом в социальной сети Twitter сообщила коллега депутата Аида Касымалиева. О причине смерти Тариэля Акаева не сообщается.
Кроме того, Касымалиева выразила соболезнования и лидеру парламентской фракции СДПК Исе Омуркулову, у которого умерла мама - Муспира Омуркулова. Ей было 85 лет.
Причиной смерти стал гипертонический криз.
Редакция Kaktus.media выражает свои соболезнования родным и близким скончавшихся.
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