У двух депутатов Жогорку Кенеша умерли родственники

Умер старший брат парламентария Жанара Акаева - Тариэль Акаев. Об этом в социальной сети Twitter сообщила коллега депутата Аида Касымалиева. О причине смерти Тариэля Акаева не сообщается.



Умер старший брат парламентария Жанара Акаева - Тариэль Акаев. Об этом в социальной сети Twitter сообщила коллега депутата Аида Касымалиева. О причине смерти Тариэля Акаева не сообщается.

Кроме того, Касымалиева выразила соболезнования и лидеру парламентской фракции СДПК Исе Омуркулову, у которого умерла мама - Муспира Омуркулова. Ей было 85 лет.

Причиной смерти стал гипертонический криз.

Редакция Kaktus.media выражает свои соболезнования родным и близким скончавшихся.

URL: https://kaktus.media/367025

