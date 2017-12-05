Может быть введен запрет на пассажироперевозки праворульными машинами

Министерство транспорта планирует ввести запрет на межгородские и межстрановые пассажироперевозки в коммерческих целях праворульными машинами. На общественные слушания вынесен законопроект о внесении изменений в ряд законов.





Министерство транспорта планирует ввести запрет на межгородские и межстрановые пассажироперевозки в коммерческих целях праворульными машинами. На общественные слушания вынесен законопроект о внесении изменений в ряд законов.

Напомним, мера о наложении штрафных санкций за использование праворульных машин в коммерческих целях приостановлена до 2020 года. Но теперь снова предлагается ввести санкцию с 1 января 2018 года. В настоящее время проект прошел согласование со всеми министерствами, находится на рассмотрении правительства, после чего будет направлен в Жогорку Кенеш.

Кроме того, Минтранс ужесточит требования к водителям автобусов и легковых такси. Согласно изменениям, в дальнейшем водители пассажирских автобусов должны обладать стажем не менее 5 лет. До этого норма была не менее 3-х лет.

От водителей легковых такси потребуют стаж не менее 3-х лет.

Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org