Дело Текебаева. Как обратиться в Комитет ООН, если нет приговора Верховного суда

Адвокаты экс-депутата парламента Омурбека Текебаева до сих пор не получили копию приговора Верховного суда. Об этом они сообщили ИА «24.kg».
Адвокаты экс-депутата парламента Омурбека Текебаева до сих пор не получили копию приговора Верховного суда. Об этом они сообщили ИА «24.kg».
По словам Таалайгуль Токтакуновой, ВС КР в течение 10 дней после оглашения решения должен предоставить его копию юристам. Однако, по ее словам, в канцелярии суда адвокатам заявили, что документ еще не готов.
Решение Верховного суда КР, напомним, огласили 21 ноября.
«Это нарушение норм УПК. Суд обязан в десятидневный срок предоставить нам копию приговора, а без нее мы не можем обратиться в Комитет ООН по правам человека. Создается впечатление, что задерживают с выдачей копии приговора намеренно, чтобы мы не подали заявление в ООН», — сказала Таалайгуль Токтакунова.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов признаны виновными по статье «Коррупция» и приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества судами всех инстанций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/70000/
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