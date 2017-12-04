Что мы знаем о новом руководители Таласской области Марате Мураталиеве

Премьер-министр КР Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Мураталиев Марат Молдонович назначен полномочным представителем правительства в Таласской области. Об этом сообщили в правительстве.
Премьер-министр КР Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Мураталиев Марат Молдонович назначен полномочным представителем правительства в Таласской области. Об этом сообщили в правительстве.
Трудовому коллективу нового руководителя представил вице-премьер-министр Даир Кенекеевъ, который ранее занимал эту должность. Он был назначен вице-премьер-министром вместо погибшего Темира Джумакадырова.
Справка
Мураталиев Марат Молдонович - родился 23 июня 1967 года в Таласе. Имеет высшее образование - Таласский технологический институт закончил в 2013 году по экономической специальности. Сейчас учится в КГУСТА им. Н. Исанова на инженера-строителя. В 1987-1989 гг. окончил Фрунзенский кооперативный техникум на пушно-меховом факультете.
Он также является главой областной федерации бокса. Женат, отец 4-х детей.
Опыт работы:
1989-1992 гг. - Чуйская заготовительная контора Чуйская обл. Должность: заготовитель
1992-2007 гг. - Частный предприниматель Кара-Бууринского района.
2007- 2015 гг. - директор строительной компании ОсОО "Курулуш-Арсенал БМ" г. Талас.
2016 - по настоящее время - начальник Таласского областного управления капитального строительства при ДЖГС КР.
Общественная деятельность:
2009-2012 гг. - депутат Кара-Бууринского района с 2012 года.
Президент Федерации Бокса Таласской области. Председатель членов общества ветеранов Афганской войны. Член ассосации молодых предпринимателей Таласской области.
Мураталиев - младший брат экс-главы Таласской областной государственной администрации Байымбета Мураталиева (с 20 декабря 2006 года по 11 января 2008 года).
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