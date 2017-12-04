Мужчина, пнувший своего 2-летнего ребенка в живот, является замначальника ГРС Сокулукского района. Д.Догоев поручил уволить его

Бариер Адиев, пнувший своего 2-летнего ребенка в живот, является заместителем начальника Государственной регистрационной службы Сокулукского района.
Бариер Адиев, пнувший своего 2-летнего ребенка в живот, является заместителем начальника Государственной регистрационной службы Сокулукского района.
Как сообщили в пресс-службе ГРС, председатель ГРС Дастан Догоев поручил уволить его с работы.
Ранее сообщалось, что в соцсетях распространяется видеоролик с жестоким обращением с ребенком — мужчина пинает лежавшего на земле своего ребенка. Уже известно, что видео было снято в столичном микрорайоне Улан-2. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он водворен в ИВС.
АКИpress
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