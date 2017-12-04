Ганя+Важа... Племянница миллиардера Алишера Усманова вышла замуж за узбекского теннисиста

Племянница миллиардера Алишера Усманова 24-летняя Ганя Усманова сыграла вадьбу с 29-летним теннисистом из Узбекистана Важей Узаковым.



Племянница миллиардера Алишера Усманова 24-летняя Ганя Усманова сыграла вадьбу с 29-летним теннисистом из Узбекистана Важей Узаковым.

На своей странице в Instagram Ганя поблагодарила всех, кто был с ней рядом в этот день.

"Спасибо всем, кто был вчера рядом и разделил со мной мое счастье!", - написала она.

Свадьба состоялась в Ташкенте. Гости праздника выкладывали фотографии и видеоролики события под хештегом #vazhaganya.

Невеста была одета в платье с длинным шлейфом, которое ей сшил по специальному заказу американский дизайнер ливанского происхождения Рами Кади.

Источник - ca-news.org

