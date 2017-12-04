В здании УМВД Таджикистана в Курган-Тюбе прогремел взрыв. Есть погибшие

В таджикистанском городе Курган-Тюбе в здании управления внутренних дел по Хатлонской области прогремел взрыв. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают местные СМИ.



В таджикистанском городе Курган-Тюбе в здании управления внутренних дел по Хатлонской области прогремел взрыв. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел в результате неосторожного обращения со взрывчатым веществом.

Уточняется, что сотрудник таджикистанской милиции, следователь, который вел уголовное дело, где фигурировала взрывчатка, погиб в результате неосторожного обращения с взрывчатым веществом, которое сдетонировало.

Еще один сотрудник милиции получил ранения и был госпитализирован.

По факту взрыва начата проверка.

Источник - regnum.ru