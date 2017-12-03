Кыргызо-казахская граница откроется. Но с тройным контролем

Президенты Казахстана и Кыргызстана договорились о тройном контроле на границе, которая временно откроется до принятия дорожной карты

- Президенты Казахстана и Кыргызстана договорились о тройном контроле на кыргызско-казахской границе. Об этом стало известно сегодня, 30 ноября, в ходе встречи президентов Сооронбая Жээнбекова и Нурсултана Назарбаева в Минске, Беларусь.

Президент Казахстана касательно ситуации на границе отметил необходимость принятия дорожной карты, над которой работают правительства двух стран. На днях рабочие группы должны встретиться, сказал он и добавил, что до принятия указанной карты граница будет временно открыта.

Кроме того, достигнута договоренность об установлении контроля на границе со стороны Казахстана, Кыргызстана и ЕАЭС. "Таким же образом будет проходить проверка и на границе с Китаем", - сообщил Н.Назарбаев.

С.Жээнбеков рассказал, что они с Нурсултаном Абишевичем переговорили обо всех существующих вопросах и пришли к единому решению.

"Есть "дорожная карта", правительства двух стран работают, в течение декабря завершим работу в этом направлении. На границе установим совместный контроль. Все вопросы двустороннего сотрудничества будут решены" - подчеркнул он.

Источник - Tazabek

