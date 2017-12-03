Чубак ажы: Могу перечислить депутатов, которым проводил обряд нике

Чубак Жалилов может перечислить имена многих известных людей, которым проводил обряд нике. Об этом он заявил сегодня в интервью порталу "Кабарлар", отвечая на вопрос, связанный с двоеженством:
Чубак Жалилов может перечислить имена многих известных людей, которым проводил обряд нике. Об этом он заявил сегодня в интервью порталу "Кабарлар", отвечая на вопрос, связанный с двоеженством:
- Я проводил обряд нике многим людям. Я человек, который высказывается открыто. Видным, авторитетным нашим молдо, руководителям народа, депутатам... Если потребуется, могу перечислить. Им немного не хватает мужества, потому что опасаются общественной реакции.
28 ноября в интернете распространилось видео, в котором Чубак Жалилов говорит о своей второй женитьбе. "Но я не разводился с первой женой. Она несколько расстроена. Имеет право огорчаться, ревновать. Женился на 30-летней вдове, она работала сиделкой в Турции. Кто начнёт, если не я?".
В настоящее время в интернете активно обсуждается этот ролик.
Ряд правозащитников и гражданских активистов обвиняют Жалилова в пропаганде нарушения закона. Сам он пока что не дал официальных комментариев по данному поводу.
Чубак Жалилов в 2010-2013 годы руководил Духовным управлением мусульман Кыргызстана.
Источник: "Азаттык", gezitter.org
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