Усложнилась судьба Исаева

Как бы ни старались оправдать, но теперь не будет условий для искусного вытаскивания Канатбека Исаева с той стороны железной решетки. С одной стороны, он невезучий, и его Бабанов поджал хвост, уехал из страны и не возвращается.



Как бы ни старались оправдать, но теперь не будет условий для искусного вытаскивания Канатбека Исаева с той стороны железной решетки. С одной стороны, он невезучий, и его Бабанов поджал хвост, уехал из страны и не возвращается. На самом деле даже слепой заметил, что Исаев поверил ему, проводил его политику из желания найти себе теплое место. Наверное, подцепившие его на крючок силовые структуры тоже не простаки? Раз с ним так сурово обошлись, очевидно, есть какая-то зацепка?

Нельзя отрицать, иногда с целью наживы мастера преувеличений стремятся оправдать, мол, не так, а вот так. Мало того, мы видели «нежно» сочувствующих даже опасным террористам. Следовательно, нельзя сказать о хорошем положении К. Исаева. Он же не клоун цирка, чтоб жонглировать миллионами долларов в руках? Значит, чувствуется, его ждет тяжелое наказание. По справедливости, у правительства рука длинная, если не будешь осторожно вести дела, будешь схвачен за горло.

Источник: газета «Жаны ордо» №33 от 01.12.2017/стр.10, gezitter.org