В Москве уроженка Узбекистана подожгла себя узнав о женитьбе возлюбленного

Уроженка Узбекистана подожгла себя в Москве, когда узнала, что ее возлюбленный женился на другой женщине. Пострадавшую госпитализировали с ожогами 80% поверхности тела, пишет «Московский комсомолец».
Уроженка Узбекистана подожгла себя в Москве, когда узнала, что ее возлюбленный женился на другой женщине. Пострадавшую госпитализировали с ожогами 80% поверхности тела, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, 32-летняя Дилфуза начала встречаться с Сирожиддином еще в Узбекистане. Около шести лет назад пара перебралась в Москву для заработка. После ссоры женщина вместе с общим семилетним сыном уехала на родину. Как выяснилось, через пару месяцев он женился на многодетной матери.
Узнав об этом Дилфуза приехала вместе с ребенком в Москву, где отыскала своего возлюбленного и пыталась его вернуть. После встречи с новоиспеченной супругой мужчины было решено, что Сирожиддин устроится на подработку ремонтировать частный дом, а Дилфуза с ребенком поживут в этом доме, пока мужчина не накопит деньги на обратный билет до Узбекистана.
Отец ребенка обязался поддерживать сына и регулярно высылать деньги на содержание, но Дилфузу мучила ревность. Воспользовавшись моментом, она вылила на себя топливо и подожгла его зажигалкой, сообщает «МК».
Сирожиддин, увидев во дворе огонь, бросился тушить горящую женщину. Соседи тут же вызвали медиков и «скорая» доставила обоих в больницу. Мужчина с ожогами рук от госпитализации отказался, а женщина была направлена в реанимацию. Пострадавшая находится между жизнью и смертью и подключена к аппарату искусственного дыхания.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!