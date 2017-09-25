На депутата, найденного связанным в багажнике автомобиля, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на пресс-службу УВД города Ош.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 234 («хулиганство») Уголовного кодекса КР.
Ранее Turmush писал, что 23 сентября в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что на окраине города Ош в багажнике автомобиля находится связанный мужчина. Как выяснилось, находившийся в багажнике парень сообщил об этом своим друзьям по телефону, попросив их приехать на помощь. Выехавшие на место сотрудники милиции и друзья парня обнаружили его в багажнике автомобиля, у него были связаны одна нога и рука. Во время дачи показаний он сообщил, что таким образом хотел разыграть своих друзей. Он назвал это игрой. Парень, 1990 года рождения, является депутатом одного из местных кенешей.
На данный момент уже известно, что изначально парень озвучивал версию о том, что его якобы похитили. 27-летний парень работает в Комитете по делам молодежи при мэрии города Ош и является депутатом местного кенеша в Ноокатском районе.
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