Обвинение просит для Аиды Саляновой 8 лет тюрьмы

В Ленинском райсуде столицы продолжается судебный процесс в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.
В Ленинском райсуде столицы продолжается судебный процесс в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. На прениях сторон прокурор попросил для подсудимой 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В декабре 2016 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саляновой по статье «Злоупотребление должностным положением». Ее обвинили в том, что в бытность министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию партнеру Максима Бакиева Алексею Елисееву.
Сама Аида Салянова называет уголовное дело политическим преследованием и заявляет, что расследование дела проводится с нарушением законов.
Азаттык
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