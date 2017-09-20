В Бишкеке карета скорой помощи везла ребенка в больницу и попала в ДТП

На Южной магистрали Бишкека карета скорой помощи с пациентом в салоне попала в ДТП.

Всего в машине находились 5 человек.

По данным ГУВД Бишкека, авария произошла около 5 утра 20 сентября. Машина везла в больницу пациента с новостройки "Арча-Бешик". Со слов водителя, вдруг на дорогу выбежала собака. Желая избежать наезда на животное, водитель резко повернул в сторону, но не справился с управлением. Машина выехала на обочину и упала на бок.

Как отмечают в Минздраве, в карете скорой везли в больницу ребенка. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Его и сопровождавшую медсестру после ДТП доставили в больницу.

Патрульная милиция ведет расследование аварии.

Азаттык