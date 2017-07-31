Дело Текебаева. Леонид Маевский прилетал в Кыргызстан 22 августа 2010 года

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается исследование материалов.

Выяснилось, что Леонид Маевский прилетел в Бишкек в августе 2010 года. Он пробыл в Кыргызстане три дня - с 22 по 25 августа. Как раз в этот период, по словам Омурбека Текебаева, он встречался с Леонидом Маевским и просил его содействовать организации переговоров с российскими политиками и депутатами Госдумы.

Сам же главный свидетель обвинения утверждал, что был в Кыргызстане в сентябре 2010 года и встречался с Текебаевым и Чотоновым, требуя вернуть $1 миллион за активы MegaCom.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции.



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