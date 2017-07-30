Акылбек Жапаров не имеет даже "Жигулей", народные избранники обогащают своих близких родственников

На сайте Государственной кадровой службы начали публиковаться декларации о доходах народных избранников за 2016 год.

Просмотрев их, можно сделать вывод, что называемый "парламентом олигархов" Жогорку Кенеш на самом деле не такой богатый. Правильнее будет внести небольшую корректировку, назвав состав Жогорку Кенеша "бедными парламентариями с богатыми близкими родственниками".

Итак, депутат СДПК Торобай Зулпукаров, который недавно заявил о высоких шансах стать президентом Сооронбая Жээнбекова и дал ему характеристику как "очень хорошо работающего, но не умеющего пиариться " - попытавшись наделить того несуществующим качеством - отметил в декларации, что заработал в прошлом году 825 тыс. 733 сомов. Если раскинуть эту сумму на 12 месяцев, то в месяц выходит более 68 тысяч сомов. Также нардеп заработал на гражданско-правовых сделках 750 тысяч сомов. Имеет в собственности дом площадью 400 квадратных метров и автомашину "Тойота Ланд Крузер" (2009 г. в.). Его близкие родственники за год заработали 897 тысяч сомов, то есть не отставали от Т. Зулпукарова.

У депутата фракции "Бир бол" Акылбека Жапарова имеется только квартира. Заработал за год 726 тысяч 525 сомов. Близкие родственники народного избранника заработали на основной работе 355 тысяч 738 сомов, а в качестве дивидендов получили 87 млн 584 тысяч 925 сомов и заработали на предпринимательстве 151 тысяч 592 сомов. Также его близкие родственники владеют четырьмя зданиями и десятью (!) дорогостоящими автомобилями. А у самого Жапарова, как оказалось, нет даже " Жигулей".

Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org