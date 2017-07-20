В зале суда по рассмотрению дела Текебаева произошел скандал

На судебных разбирательствах в Первомайском райсуде по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшена Чотонова сегодня, 13 июля, возник скандал.

Согласно информации, в ходе заседания суд допрашивал одного из свидетелей Текебаева. Во время допроса прокурор Джахангир Ботобаев сделал замечание юристу партии "Ата Мекен" Канату Азизу. "Он подсказывает свидетелю", - обвинил прокурор.

После этого заявления судья попросил выйти Каната Азиза из зала суда.

На это требование судьи присутствующие в зале стороны начали возмущаться, утверждая, что юрист не разговаривал со свидетелем в зале суда.

В ответ усиливший требование судья попросил выйти всех присутствующих, но люди в зале отказались выходить.

В итоге судья, прокуроры, обвиняемые и адвокаты перешли в другой зал заседаний. На это судебное заседание впускали только родных подсудимых и журналистов.

По заявлению пресс-службы ГКНБ, депутату предъявлено обвинение по части 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР.

25 февраля 2017 года Генпрокуратура, на основании заявления российского бизнесмена Леонида Маевского, возбудила в отношении Омурбека Текебаева и других должностных лиц уголовное дело по части 1 статьи 303 (коррупция) и 2-3 пунктам части 4 статьи 166 (мошенничество) Уголовного кодекса КР. В настоящее время в Первомайском райсуде Бишкека продолжаются судебные разбирательства по данному делу.

О. Текебаев был задержан и взят под стражу в ночь на 26 февраля в аэропорту "Манас" по прилету из Стамбула.

Д. Чотонов был приглашен на допрос 26 февраля, вышло решение и об его аресте.

Источник: Баракелде