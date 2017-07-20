Из-за селей смывает кладбище. Возникла угроза инфекционных заболеваний

В Сузакском районе Джалал-Абадской области возникла угроза инфекционных заболеваний из-за подтопления кладбища.
Об этом сообщили в МЧС КР.
Как уточняется, в айылном округе Кызыл-Туу сел Акчалуу и Ачы из-за постоянных селевых потоков и подтопления кладбища возникла угроза заражения инфекционными заболеваниями.
В МЧС отметили, что на кладбище с 1900 по 2008 год было похоронено 1 200 человек.
"Имелись факты, когда из-за селей смывало останки тел", - сообщили в МЧС.
В связи с этим МЧС признало кладбище непригодным к захоронению, с 28 мая 2017 года начались работы по перезахоронению тел в другое место.
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