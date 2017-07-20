Суд Текебаева. Знайку на суд ведут, а незнайка дома сидит

На прошлой неделе, в суде над лидером партии «Ата Мекен» О.Текебаевым имело место неприятное обстоятельство, противоречащее как закону, так и человечности.

Как мы все наблюдали, О.Текебаев, даже находясь за железной решеткой, приводит в отчаяние власть и судью. На первом же заседании он атаковал власти, говоря: «Моральная победа на моей стороне».

А теперь начавшего говорить на русском языке судью Эрнис уулу Айбека прижал к стене: «Ты со своим народом говоришь через переводчика?». Принять обоснованное предложение, проводить суд на кыргызском языке считается проигрышем не только для судьи, но и целиком для власти.

Ну а Маевский постоянно ошибался в словах, то называя Омурбека «Алмазом», то не может доказать дачу денег – это создает Текебаеву моральное преимущество.

Более всего огорошило обитателей Белого дома выдвижение сидящего в тюрьме Текебаева кандидатом в президенты. Причина в том, что его поддерживает разочарованный во власти простой народ.

Теперь, когда он попросил паспорт для официальной регистрации кандидатом, судья Эрнис уулу Айбек нарушает конституционные права гражданина, чья вина еще не доказана в суде и он не осужден, не отдал паспорт со словами «сам знаю». Его такой ответ еще раз подтвердил, что у нас не соблюдается никакой закон, а власть просто давит на политического соперника.

Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 19.07.2017/стр.2