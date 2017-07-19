В Кыргызстане течение "Йакын инкар" признали экстремистским

Деятельность религиозного течения "Йакын инкар" в Кыргызстане признана экстремистской, его представителям также запрещено проводить проповеди.

Такое решение принято Октябрьским районным судом столицы 15 июня по обращению Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает радио "Азаттык" со ссылкой на Верховный суд Кыргызстана.

Отдельные религиозные организации выступают против решения суда. Ранее муфтият запретил представителям "Йакын инкар" вести проповеди среди населения.

"Йакын инкар" - течение, отделившееся от религиозного движения "Таблиги Джамаат". Его приверженцы убеждены, что мальчики и девочки должны учиться в отдельных школах, а телефоны и телевизоры должны быть под запретом.

Себя члены группы называют не иначе как последователями пророка Мухаммеда. Первые группы появились несколько лет назад в Иссык-Кульской области, позже о них стало известно и в Нарыне. Представители движения в последнее время начали проповедовать в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Ранее они заявляли, что не признают установленные муфтиятом правила.

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